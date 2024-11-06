सुपरस्टार सूर्या ने इस एक्ट्रेस को बताया अपना लेडी लक, कहा, 'इनके बिना..'
Bollywood Staff
| Nov 06, 2024
साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार सूर्या की फिल्म 'कंगुवा' 14 नवंबर को रिलीज होने वाली है.
सूर्या फिल्म 'कंगुवा' के प्रमोशन के दौरान नंदामुरी बालकृष्णा के टॉक शो में गए थे.
नंदामुरी बालकृष्णा ने सूर्या के साथ शो में एक रैपिड- फायर सेशन किया था जिसमें उन्होंने सूर्या से उनके पहले क्रश को लेकर सवाल किया था.
सूर्या ने कहा, "मैं ज्योतिका के बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकता मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं".
सूर्या ने शो में अपने और ज्योतिका के रोमांस को लेकर भी बहुत सी बातें की हैं.
बालकृष्णा जी ने सूर्या से पूछा, क्या कभी उन्होंने ज्योतिका के बिना जानकारी के दोस्तों के साथ कुछ वाइल्ड काम किए हैं.
सूर्या ने हंसते हुए सवाल को बदलते हुए कहा कि उन्होंने दोस्तों की बिना जानकारी के ज्योतिका के साथ बहुत से एडवेंचर्स किए है.
शो में आगे सूर्या ने बताया कि वो हर दिन एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करते हैं.
होस्ट ने सूर्या से पूछा कि उन्होंने अपने पिता शिवकुमार के करियर से क्या-क्या सीखा है?
सूर्या ने बताया कि कैसे उनके पिता अपने फैंस और मीडिया के लोगों के लिए अपने भावुक कामों को लेकर हमेशा न्यूज में रहते हैं.
