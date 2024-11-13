साउथ की इस मूवी की रीमेक है अमीर खान की यह फिल्म, साउथ एक्टर ने कहा धन्यवाद
साउथ इंडस्ट्री की कई फिल्मों की स्टोरी को बॉलीवुड की मूवीज में अपनाया गया है.
सुपरस्टार सूर्या की फिल्म 'गजनी' को साउथ में अच्छा रिस्पॉन्स मिला था. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई की थी.
सूर्या की फिल्म 'गजनी' का रीमेक बॉलीवुड में अमीर खान ने बनाया था. यहां भी फैंस ने इसे खूब पसंद किया था.
फिल्म 'गजनी' में अमीर खान की दमदार एक्टिंग और बढ़िया स्टोरी लाइन के चलते ये बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी.
वहीं सुपरस्टार सूर्या ने हाल ही में अमीर खान को फिल्म 'गजनी' का रीमेक बनाने के लिए धन्यवाद कहा है.
दरअसल, सूर्या अपनी आगमी फिल्म 'कंगुवा' को कई प्लेटफॉर्म पर प्रमोट करते हुए दिख रहे हैं.
प्रमोशन के दौरान सूर्या ने बताया कि कैसे अमीर खान ने नॉर्थ इंडिया के फैंस के बीच उन्हें पहचान बनने में मदद की है.
सूर्या ने कहा, "जो लोग रीमेक के बारे में नहीं जानते, फिल्म 'काखा काखा' यहां फोर्स थी, गजनी बेशक हिंदी में भी सिर्फ गजनी ही थी"
सूर्या ने आगे कहा, "फिल्म सिंघम बेशक बनाई गई थी लेकिन बहुत सारे बदलाव के साथ"
आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस ने इस बात की जानकारी इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर के दी है.
सूर्या ने आगे कहा, "रीमेक फिल्म बनती है तो लीड एक्टर्स और डायरेक्टर्स की मीडिया के सामने चर्चा नहीं की जाती है"
सूर्या ने कहा, "लेकिन मुझे लगता है अमीर सर ने जरूरी समझा कि वो ओरिजिनल फिल्म और डायरेक्टर के बारे में बात करें"
