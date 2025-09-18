कातिल अदाओं से इंटरनेट पर छाईं सुरभि चंदना, समंदर किनारे दिखाया हॉट अवतार

Mishra Rajivranjan Source: Bollywoodlife.com | Sep 18, 2025

टीवी की 'नागिन' सुरभि चंदना अक्सर अपने हॉट एंड बोल्ड लुक से तहलका मचाती रहती हैं.

इसी बीच एक्ट्रेस ने अपनी कुछ लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्हें फैंस खूब पसंद कर रहे हैं.

लेटेस्ट फोटोज में सुरभि ऑरेंज और व्हाइट गाउन में स्टाइलिश पोज देती नजर आ रही हैं.

एक्ट्रेस ने ये फोटोशूट समंदर किनारे कराया है, जो उनके लुक को और भी ग्लैमरस बना रहा है.

सुरभि ने इन फोटोज के साथ कैप्शन में लिखा, 'आइलैंड गर्ल'

सुरभि चंदना के इस लुक पर फैंस जमकर प्यार बरसा रहे हैं और उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं.

बता दें कि, सुरभि ने इसी साल 2 मार्च 2024 को अपने लॉन्ग-टाइम बॉयफ्रेंड करण शर्मा से शादी की थी.

