इस एक्ट्रेस ने थाईलैंड में दिखाया बोल्ड अंदाज, अदाओं पर लट्टू हुए फैंस

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Jun 06, 2025

एक्ट्रेस सुरभि ज्योति ग्लैमरस अदाओं के मामले में दूसरी एक्ट्रेसेस को कड़ी टक्कर देती हैं.

सुरभि ज्योति अक्सर अपने बोल्ड फोटोज शेयर कर फैंस को दीवाना बनाती रहती हैं.

सुरभि ज्योति ने अब अपने थाईलैंड वेकेशन के लेटेस्ट फोटोज शेयर कर ध्यान खींचा है.

सुरभि ज्योति की बोल्ड अदाएं सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं और लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं.

सुरभि ज्योति की तस्वीरों को उनके तमाम चाहने वाले फैंस पसंद कर रहे हैं और प्यार बरसा रहे हैं.

एक्ट्रेस ने हाल ही में पति सुमित सूरी के साथ की रोमांटिक फोटोज शेयर की थीं.

बताते चलें किसुरभि ज्योति ने पिछले साल 2024 में सुमित सूरी के साथ शादी रचाई थी.

