पैरलल यूनीवर्स में आज भी खुशहल जिंदगी जी रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत, ये रहा सबूत

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Jan 21, 2025

सुशांत सिंह राजपूत को दुनिया को अलविदा कहे एक जमाना हो गया है. देहांत के बाद भी फैंस सुशांत सिंह राजपूत को भुला नहीं पाए हैं. आए दिन फैंस सोशल मीडिया पर सुशांत सिंह राजपूत को याद करते हैं.

Source: Instagram

हालांकि एक जगह आज भी ऐसी है जहां पर सुशांत सिंह राजपूत को जिंदा देखा जा सकता है. ये जगह है एआई की दुनिया... आज सुशांत सिंह राजपूत की बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर सुशांत सिंह राजपूत की कुठ तस्वीरें वायरल हो रही हैं.

Source: Instagram

सुशांत सिंह राजपूत की इन तस्वीरों को उनके फैंस से बनाया है. ये तस्वीरें देखने में काफी हद तक असली लग रही हैं. इन तस्वीरों को देखकर कोई भी गच्चा खा सकता है.

Source: Instagram

इन तस्वीरों में सुशांत सिंह राजपूत अपनी एक खुशहाल जिंदगी जीते नजर आ रहे हैं. सुशांत सिंह राजपूत की पसंद और नपसंद को ध्यान में रखते हुए फैंस ने इन तस्वीरों को बनाया है.

Source: Instagram

एक तस्वीर में सुशांत सिंह राजपूत एक्ट्रोनॉट बनकर अंतरिक्ष की सैर करते नजर आ रहे हैं. वहीं एक तस्वीर में सुशांत सिंह राजपूत क्रिसमस मना रहे हैं.

Source: Instagram

सुशांत सिंह राजपूत की इन तस्वीरों को देखकर उनके फैंस काफी इमोशनल हो गए हैं. फैंस दुआ कर रहे हैं कि काश सच में सुशांत सिंह राजपूत आज जिंदा होते तो अपना बर्थडे मनाते.

Source: Instagram

एक तस्वीर में तो सुशांत सिंह राजपूत दाल चावल खाते नजर आ रहे हैं. इन तस्वीरों में सुशांत सिंह राजपूत की खुशी देखते ही बन रही है.

Source: Instagram

बता दें 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत ने अपने फ्लैट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी. सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर ने उस समय पूरे देश को हिलाकर रख दिया था.

Source: Instagram

