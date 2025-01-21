पैरलल यूनीवर्स में आज भी खुशहल जिंदगी जी रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत, ये रहा सबूत
सुशांत सिंह राजपूत को दुनिया को अलविदा कहे एक जमाना हो गया है. देहांत के बाद भी फैंस सुशांत सिंह राजपूत को भुला नहीं पाए हैं. आए दिन फैंस सोशल मीडिया पर सुशांत सिंह राजपूत को याद करते हैं.
हालांकि एक जगह आज भी ऐसी है जहां पर सुशांत सिंह राजपूत को जिंदा देखा जा सकता है. ये जगह है एआई की दुनिया... आज सुशांत सिंह राजपूत की बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर सुशांत सिंह राजपूत की कुठ तस्वीरें वायरल हो रही हैं.
सुशांत सिंह राजपूत की इन तस्वीरों को उनके फैंस से बनाया है. ये तस्वीरें देखने में काफी हद तक असली लग रही हैं. इन तस्वीरों को देखकर कोई भी गच्चा खा सकता है.
इन तस्वीरों में सुशांत सिंह राजपूत अपनी एक खुशहाल जिंदगी जीते नजर आ रहे हैं. सुशांत सिंह राजपूत की पसंद और नपसंद को ध्यान में रखते हुए फैंस ने इन तस्वीरों को बनाया है.
एक तस्वीर में सुशांत सिंह राजपूत एक्ट्रोनॉट बनकर अंतरिक्ष की सैर करते नजर आ रहे हैं. वहीं एक तस्वीर में सुशांत सिंह राजपूत क्रिसमस मना रहे हैं.
सुशांत सिंह राजपूत की इन तस्वीरों को देखकर उनके फैंस काफी इमोशनल हो गए हैं. फैंस दुआ कर रहे हैं कि काश सच में सुशांत सिंह राजपूत आज जिंदा होते तो अपना बर्थडे मनाते.
एक तस्वीर में तो सुशांत सिंह राजपूत दाल चावल खाते नजर आ रहे हैं. इन तस्वीरों में सुशांत सिंह राजपूत की खुशी देखते ही बन रही है.
बता दें 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत ने अपने फ्लैट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी. सुशांत सिंह राजपूत की मौत की खबर ने उस समय पूरे देश को हिलाकर रख दिया था.
