जानिए किसके लिए सुशांत सिंह राजपूत ने बनवाया था टैटू जिसे देखकर लोग...
Shivani DukshSource:
Bollywoodlife.com | Jan 21, 2025
बॉलीवुड दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की आज बर्थ एनीवर्सरी है. आज अगर सुशांत सिंह राजपूत जिंदा होते तो 39 के हो गए होते. लोग बीती रात से ही सोशल मीडिया पर सुशांत सिंह राजपूत को याद कर रहे हैं.
Source:
Instagram
सीरियल पवित्र रिश्ता के जरिए सुशांत सिंह राजपूत रातों रात स्टार बन गए थे. लाखों करोड़ों लोग सुशांत सिंह राजपूत पर अपनी जान छिड़कते थे. वहीं सुशांत सिंह राजपूत का दिल तो किसी और के लिए धड़कता था.
Source:
Instagram
हाल ये था कि सुशांत सिंह राजपूत ने इस शख्स के लिए अपनी कमर पर एक टैटू भी बनवा लिया था. ये शख्स कोई और नहीं बल्कि सुशांत सिंह राजपूत की मां है जिसे उन्होंने बचपन में ही खो दिया था.
Source:
Instagram
सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी मां की याद में कमर पर एक खास टैटू बनवाया था. इस टैटू को चुज करवाने में सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने उनकी मदद की थी. सुशांत सिंह राजपूत ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो अपनी मां को करीब महसूस करना चाहते थे.
Source:
Instagram
एक इंटरव्यू में सुशांत सिंह राजपूत ने अपने टैटू के बारे में बात की थी. सुशांत सिंह राजपूत ने कहा था, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मेरे टैटू में आपको फाइव एलिमेंट नजर आएंगे. इसके अलावा एक बच्चा दिखेगा जो कि अपनी मां के गर्भ में है.
Source:
Instagram
सुशांत सिंह राजपूत ने आगे कहा था, टैटू में आपको बच्चे के साथ मां भी नजर आएगी. मैंने अपने टैटू में मां और बच्चे के रिश्ते को समझाने की पूरी कोशिश की है.
Source:
Instagram
गौरतलब है कि सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी पोस्ट भी उनकी मां के लिए ही थी. जीते जी सुशांत सिंह राजपूत ने हमेशा अपनी मां को मिस किया है. सुशांत सिंह राजपूत का कहना था कि वो अपनी मां को बचाने के लिए कभी कुछ नहीं कर पाए.
Source:
Instagram
सुशांत सिंह राजपूत की बातें सुनकर अक्सर उनके फैंस भी इमोशनल हो जाया करते थे. आज उनकी बर्थ एनीवर्सरी के मौके पर फिर से फैंस को सुशांत सिंह राजपूत का टैटू याद आ गया है.
Source:
Instagram
Thanks For Reading!
Next: हिम्मत है तभी देखें ये पाकिस्तानी क्राइम-सस्पेंस फिल्में, कहानी अटका देगी दिमाग