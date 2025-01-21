जानिए किसके लिए सुशांत सिंह राजपूत ने बनवाया था टैटू जिसे देखकर लोग...

सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी मां की याद में कमर पर एक खास टैटू बनवाया था. इस टैटू को चुज करवाने में सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने उनकी मदद की थी. सुशांत सिंह राजपूत ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो अपनी मां को करीब महसूस करना चाहते थे. Source: Instagram