इस एक सवाल ने बनाया सुष्मिता सेन को 'मिस यूनिवर्स', जानिए क्या था जवाब?
Shivani Duksh
| Nov 19, 2024
अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि सुष्मिता सेन ने किस सवाल का जवाब देकर मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था.
सुष्मिता सेन ने साल 1994 में मिस यूनिवर्स का खिताब हासिल किया था.
इस खिताब को हासिल करने के लिए फाइनल्स में सुष्मिता सेन ने एक सवाल का जवाब दिया था.
सुष्मिता सेन से पूछा गया था कि अगर आपको मौका दिया जाए तो आप इतिहास की किस कहानी को बदलना चाहेंगी.
इसका जवाब देते हुए सुष्मिता सेन ने कहा था कि वो इंदिरा गांधी की मौत की घटना को बदलना चाहती हैं.
इस दौरान सुष्मिता सेन ने ये भी बताया कि एक औरत होने का क्या मतलब होता है.
सुष्मिता सेन ने कहा था कि औरत भगवान का एक तोहफा है जिसकी कद्र की जाना चाहिए.
जब सुष्मिता सेन के सामने पहले रनरअप का नाम लिया गया था तो उनकी आंख में आंसू आ गए.
जल्द ही सुष्मिता सेन को पता चल गया कि अगली मिस यूनिवर्स वही बनने वाली हैं.
