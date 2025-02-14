वैलेंटाइन डे पर हुआ इस बॉलीवुड हसीना का ब्रेकअप कंफर्म, किसी और के पास पहुंचा बॉयफ्रेंड
ललित मोदी और सुष्मिता सेन एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं. खबर है कि ललित मोदी को एक बार फिर से प्यार हो गया है. वैलेंटाइन डे के मौके पर ललित मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की है.
इस पोस्ट में ललित मोदी अपनी लव लेडी के साथ नजर आ रहे हैं. ललित मोदी ने दावा किया है कि जिंदगी में उनको एक बार फिर से दोबारा मौका दे दिया है.
ललित मोदी ने दावा किया है कि उनको अपनी खास दोस्त में ही प्यार मिल गया है. अपनी पोस्ट में ललित मोदी अपनी नई गर्लफ्रेंड की जमकर तारीफ करते नजर आए.
ललित मोदी की इस पोस्ट ने ये साफ कर दिया है कि अब उनका सुष्मिता सेन से कोई लेनादेना नहीं है. ललित मोदी और सुष्मिता सेन का ब्रेकअप हो चुका है.
बता दें साल 2018 में ललित मोदी की पत्नी मीनल की मौत हो गई थी. जिसके बाद साल 2022 में ललित मोदी का नाम सुष्मिता सेन के साथ जोड़ा जाने लगा था.
एक पोस्ट शेयर करके ललित मोदी ने अपने और सुष्मिता सेन के रिश्ते पर मुहर लग दी थी. ललित मोदी की इस हरकत ने सुष्मिता सेन को भड़का दिया था.
ये खबर फैलते ही लोगों ने सुष्मिता सेन को गोल्ड डिगर कहना शुरू कर दिया था. जिसके बाद सुष्मिता सेन ने मीडिया की खूब क्लास लगाई थी
अब ललित मोदी ने ये दावा किया है कि उनको अपनी 25 साल पुरानी दोस्त में फिर से मोहब्बत हो गई है. इस बात से ललित मोदी काफी खुश हैं.
