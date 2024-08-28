बचपन में कुछ ऐसी दिखती थीं सुष्मिता सेन की लाडली

बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस सुष्मिता सेन किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं।

एक्ट्रेस सुष्मिता सेन लड़कियों के लिए एक इंस्पिरेशन रही हैं।

सुष्मिता सेन अपनी दोनों बेटियों के लिए भी एक आइडियल है।

आज 28 अगस्त को सुष्मिता सेन की बेटी अलीशा सेन का जन्मदिन है।

अलीशा सेन आज के दिन 14 साल की हो गई हैं।

सुष्मिता सेन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी बेटी को बर्थडे विश करते हुए कुछ तस्वीरें साझा की हैं।

सुष्मिता सेन ने अपनी बेटी अलीशा सेन की बचपन की तस्वीरें भी शेयर की हैं।

फोटोज में अलीशा सेन काफी खूबसूरत लग रही हैं।

इन फोटोज को देखने के बाद फैंस जमकर प्यार बरसा रहे हैं

