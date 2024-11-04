'उन्हें लगता है अहसान..' शाहरुख खान की 'डंकी' पर तापसी पन्नू ने साधा निशाना
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 04, 2024
बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू एक बेहतरीन एक्ट्रेस हैं वो अपने हर किरदार को बखूबी निभाती हैं.
तापसी पन्नू की फिल्म 'हसीन दिलरुबा' में उन्होंने कमाल की एक्टिंग की थी. इस फिल्म का दूसरा पार्ट भी हाल ही में रिलीज हुआ था.
तापसी पन्नू ने हाल ही में अपनी और शाहरुख खान की फिल्म 'डंकी' को लेकर कुछ बातों को बताया है.
तापसी पन्नू ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि उनको फिल्म 'डंकी' के लिए ज्यादा पैसे नहीं मिले थे.
तापसी पन्नू ने हंसते हुए कहा 'लोगों को लगता है की मैं 'जुड़वा' और 'डंकी' जैसी फिल्में पैसों के लिए करती हूं'.
'और मुझे इसके लिए काफी पैसे भी मिलते हैं मगर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है'.
उन्होंने कहा 'मुझे उन फिल्मों के लिए ज्यादा पैसा मिलता है जिनमें में लीड रोल में होती हूं'.
जैसे कि 'हसीन दिलरुबा' और दूसरी फिल्में मुझे ज्यादा पैसे नहीं देती हैं क्योंकि उन्हें लगता है, कि वो मुझे फिल्म में लेकर अहसान कर रहे हैं'
'उन्हें लगता है पहले से ही एक बड़ा हीरो है, हमें उसके लिए किसी और की क्या जरूरत है?
तापसी पन्नू ने आगे कहा, 'मैं इस तरह की धारणाओं से रोज लड़ती हूं'.
तापसी पन्नु ने कहा- 'अब तो ऑडियंस भी जानती है की हीरो ही तय करेगा कि उनकी फिल्मों में हीरोइन कौन होगी'.
जब तक कि आपके पास किसी बड़े और सफल डायरेक्टर न हो, जिसको ऑडियंस पसंद करती हो. तब उनके हाथ में होता है कि कौन फिल्म में काम करेगा.
