'स्क्रिप्ट पसंद, मगर किरदार से इंकार', इस एक्ट्रेस ने इसलिए छोड़ी थी फिल्म 'बागबान', फैसले से फैमिली भी थी नाराज
Masummba Chaurasia
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 26, 2025
2003 में आई अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी स्टारर फिल्म 'बागबान' आज भी दर्शकों के दिलों में बसी हुई है, लेकिन क्या आप जानते हैं, कि इस फिल्म के लिए पहले तब्बू को अप्रोच किया गया था?
Source:
Bollywoodlife.com
जी हां फिल्म मेकर बी. आर. चोपड़ा ने तब्बू को इस आइकॉनिक फिल्म के लिए कास्ट करना चाहा था, लेकिन एक्ट्रेस ने इसे ठुकरा दिया था.
Source:
Bollywoodlife.com
प्रोड्यूसर रेणु चोपड़ा ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब उन्होंने तब्बू को 'बागबान' की कहानी सुनाई, तो वो बेहद भावुक हो गईं और उनकी आंखों में आंसू बहने लगे थे.
Source:
Bollywoodlife.com
उन्हें कहानी बेहद पसंद आई थी, लेकिन उन्होंने फिल्म करने से मना कर दिया था. जब वजह पूछी गई, तो तब्बू ने कहा, "मैं चार जवान लड़कों की मां का किरदार नहीं निभाना चाहती.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस ने कहा था, 'मेरा पूरा करियर मेरे सामने है, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए.' जब फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई, तब तब्बू हैदराबाद में थीं, और उन्होंने अपने परिवार के साथ इसे देखा था.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म खत्म होने के बाद तब्बू ने बताया, कि उन्हें यह रोल ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया था.
Source:
Bollywoodlife.com
यह सुनते ही उनकी मौसी गुस्से में आग बबूला हो गईं, और बोलीं, 'ये चप्पल निकाल के तुम्हारे सिर पर मारूंगी, तुमने इस फिल्म के लिए मना क्यों किया?'
Source:
Bollywoodlife.com
तब्बू का यह फैसला सही था या नहीं, यह तो वही जानें, लेकिन 'बागबान' आज भी हिंदी सिनेमा की सबसे इमोशनल फिल्मों में से एक मानी जाती है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: श्रीदेवी की वो 5 फिल्में जो कभी सिनेमाघरों में नहीं हुईं रिलीज
अगली वेब स्टोरी देखें.