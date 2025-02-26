'स्क्रिप्ट पसंद, मगर किरदार से इंकार', इस एक्ट्रेस ने इसलिए छोड़ी थी फिल्म 'बागबान', फैसले से फैमिली भी थी नाराज

2003 में आई अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी स्टारर फिल्म 'बागबान' आज भी दर्शकों के दिलों में बसी हुई है, लेकिन क्या आप जानते हैं, कि इस फिल्म के लिए पहले तब्बू को अप्रोच किया गया था? Source: Bollywoodlife.com