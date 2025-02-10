'क्या आप मरने...', तैमूर ने पापा सैफ अली खान से क्यों किया था ये सवाल?
Shashikant Mishra
| Feb 10, 2025
बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान जनवरी में चाकू से हमला कर दिया गया था. इसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे. उनका अस्पताल में पांच दिन तक इलाज चला था.
सैफ अली खान ने हमले के करीब 1 महीने बाद उस खौफनाक रात के बारे में बात की है. इस दौरान उन्होंने अपने बेटे तैमूर अली खान का रिएक्शन बताया है.
सैफ अली खान ने बताया कि हमलावर के साथ हाथापाई में वो घायल हो गए थे और उनका कुर्ता खून से लथपथ हो गया था.
सैफ ने बताया कि उनको जख्मी हालत में अस्पताल ले जाने के लिए करीना कपूर बिल्डिंग के नीचे ऑटो या कैब की तलाश कर रही थीं. उनके साथ तैमूर और जेह भी थे.
सैफ ने बताया, 'मैंने कहा था कि मुझे दर्द महसूस हो रहा है. मेरी पीठ में कुछ गड़बड़ है. करीना ने कहा कि आप अस्पताल जाओ और मैं अपनी बहन के घर जाती हूं.'
'करीना और मैंने एक-दूसरे की तरफ देखा और मैने कहा कि मैं ठीक हूं. मैं मरूंगा नहीं. फिर तैमूर ने मुझसे पूछा कि क्या आप मरने वाले हैं? मैंने कहा, नहीं.'
सैफ ने करीना की बजाय बेटे तैमूर के साथ अस्पताल जाने के सवाल पर कहा, 'वो बिल्कुल शांत था. वो ठीक था. उसने मुझसे कहा कि मैं आपके साथ चलूंगा.'
'मैंने सोचा कि कहीं मुझे कुछ हो ना जाए. मुझे तैमूर को देखकर काफी सुकून मिल रहा था. मैं अकेले नहीं जाना चाहता था और वो भी मेरे साथ रहना चहता था.'
