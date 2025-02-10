'क्या आप मरने...', तैमूर ने पापा सैफ अली खान से क्यों किया था ये सवाल?

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Feb 10, 2025

बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान जनवरी में चाकू से हमला कर दिया गया था. इसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे. उनका अस्पताल में पांच दिन तक इलाज चला था.

Source: Bollywoodlife.com

सैफ अली खान ने हमले के करीब 1 महीने बाद उस खौफनाक रात के बारे में बात की है. इस दौरान उन्होंने अपने बेटे तैमूर अली खान का रिएक्शन बताया है.

Source: Bollywoodlife.com

सैफ अली खान ने बताया कि हमलावर के साथ हाथापाई में वो घायल हो गए थे और उनका कुर्ता खून से लथपथ हो गया था.

Source: Bollywoodlife.com

सैफ ने बताया कि उनको जख्मी हालत में अस्पताल ले जाने के लिए करीना कपूर बिल्डिंग के नीचे ऑटो या कैब की तलाश कर रही थीं. उनके साथ तैमूर और जेह भी थे.

Source: Bollywoodlife.com

सैफ ने बताया, 'मैंने कहा था कि मुझे दर्द महसूस हो रहा है. मेरी पीठ में कुछ गड़बड़ है. करीना ने कहा कि आप अस्पताल जाओ और मैं अपनी बहन के घर जाती हूं.'

Source: Bollywoodlife.com

'करीना और मैंने एक-दूसरे की तरफ देखा और मैने कहा कि मैं ठीक हूं. मैं मरूंगा नहीं. फिर तैमूर ने मुझसे पूछा कि क्या आप मरने वाले हैं? मैंने कहा, नहीं.'

Source: Bollywoodlife.com

सैफ ने करीना की बजाय बेटे तैमूर के साथ अस्पताल जाने के सवाल पर कहा, 'वो बिल्कुल शांत था. वो ठीक था. उसने मुझसे कहा कि मैं आपके साथ चलूंगा.'

Source: Bollywoodlife.com

'मैंने सोचा कि कहीं मुझे कुछ हो ना जाए. मुझे तैमूर को देखकर काफी सुकून मिल रहा था. मैं अकेले नहीं जाना चाहता था और वो भी मेरे साथ रहना चहता था.'

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: नागिन 7 में दिखेंगी रुबीना दिलैक? फोटोज देख लोगों ने पूछे सवाल

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.