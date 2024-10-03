पापा सैफ के साथ घर का सामान लेने निकले तैमूर
Bollywood Staff
| Oct 03, 2024
पापा सैफ के साथ घर का सामान लेने निकले तैमूर
एक्टर सैफ अली खान अपने बड़े बेटे तैमूर के साथ मुंबई में आउटिंग करते देखे गए है.
दरअसल सैफ अली खान बांद्रा के एक ग्रॉसरी स्टोर में सामान लेने के लिए गए थे.
सैफ अली खान के बेटे तैमूर भी पापा के साथ ग्रॉसरी स्टोर में सामान खरीदने के लिए आए थे.
सैफ अली खान अपने बेटे तैमूर के साथ शॉपिंग एंजॉय करते दिखे.
सैफ अली खान अपने बेटे तैमूर के साथ शॉपिंग एंजॉय करते दिखे.
तैमूर शॅापिंग डे पर अपने पापा सैफ के साथ घूमते नजर आए.
सैफ अली खान और तैमूर की पापा-बेटे की ये जोड़ी बहुत ही क्यूट लग रही थी.
सैफ अली खान और करीना कपूर के बेटे तैमूर फैंस के बीच काफी फेमस है.
सैफ अली खान के बेटे तैमूर अली खान को देख कर फैंस काफी खुश हो जाते हैं.
