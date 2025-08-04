विराट कोहली को दिल दे बैठी थीं तमन्ना भाटिया? एक्ट्रेस ने बताया सच

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Aug 03, 2025

साउथ और बॉलीवुड दोनों इंडस्ट्री में पॉपुलर एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया की पर्सनल लाइफ भी काफी चर्चा में रहती है.

तमन्ना भाटिया को लेकर काफी समय तक कहा जाता रहा है कि वह एक्टर विजय वर्मा को डेट कर रही हैं. हालांकि, फिर खबर आई कि दोनों के रास्ते अलग हो गए हैं.

तमन्ना भाटिया का नाम सिर्फ विजय वर्मा संग नहीं बल्कि कई स्टार्स संग जुड़ा है. एक्ट्रेस को लेकर एक बार कहा गया था कि वह विराट कोहली को डेट कर रही हैं.

तमन्ना भाटिया ने 'द लल्लनटॉप' से बात करते हुए क्रिकेटर विराट कोहली के साथ कथित डेटिंग पर खुलकर बात की है.

दरअसल, तमन्ना भाटिया और विराट कोहली के साथ की एक तस्वीर खूब वायरल होती है. इसको लेकर कहा जाता है कि दोनों डेटिंग कर रहे थे.

एक्ट्रेस ने कहा, 'मैं विराट कोहली से एक बार ही मिली हूं. हमारी ये फोटो एक टीवी एड की है. उन्होंने भी जब डेटिंग की अफवाह सुनी होगी तो हंसे ही होंगे.'

विराट कोहली और तमन्ना भाटिया ने साल 2010 में एक एड किया था. इस दौरान दोनों की पहली बार मुलाकात हुई थी.

