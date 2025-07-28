फ्लोरल गाउन में 'परी' दिखीं तमन्ना भाटिया, ग्लैमरस अवतार देख फैंस बोले- 'कयामत है...'

Masummba Chaurasia Source: Bollywoodlife.com | Jul 28, 2025

तमन्ना भाटिया ने फ्लोरल गाउन और डिजाइनर लहंगे में रैंप पर जलवा बिखेरा.

Source: Bollywoodlife.com

उनकी मौजूदगी ने रैंप वॉक को चार चांद लगा दिए. तमन्ना ने शो की ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों में हिस्सा लिया.

Source: Bollywoodlife.com

पहले उन्होंने ब्लश पिंक रंग का फ्लोरल गाउन पहना, जिसमें 3D फ्लावर एम्ब्रॉयडरी और पैंजी जैसे असली फूल लगे थे.

Source: Bollywoodlife.com

एक्ट्रेस इस लुक में परी जैसी नजर आईं.

Source: Bollywoodlife.com

फैंस ने सोशल मीडिया पर उनकी तारीफ करते हुए कहा, 'कयामत लग रही हो!'

Source: Bollywoodlife.com

शो के आखिरी में तमन्ना कॉस्मिक थीम वाले व्हाइट-आइवरी लहंगे में नजर आईं.

Source: Bollywoodlife.com

हल्टर नेक ब्लाउज और ग्रेडिएंट स्कर्ट के इस फ्यूजन लुक में बेहद खूबसूरत दिखीं.

Source: Bollywoodlife.com

राहुल मिश्रा के डिजाइन में पारंपरिक आरी, जरदोजी और नक्शी की बारीक कढ़ाई ने इंडियन फैशन को मॉडर्न टच दिया.

Source: Bollywoodlife.com

वहीं तमन्ना के लुक को कम्प्लीट किया उनकी डायमंड ज्वेलरी ने जो हर लुक के साथ खूब जमी.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: Shehnaaz Gill का बदला हुआ रूप देखकर लगेगा जोर का झटका, हनी सिंह के साथ...

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.