फ्लोरल गाउन में 'परी' दिखीं तमन्ना भाटिया, ग्लैमरस अवतार देख फैंस बोले- 'कयामत है...'
Masummba Chaurasia
| Jul 28, 2025
तमन्ना भाटिया ने फ्लोरल गाउन और डिजाइनर लहंगे में रैंप पर जलवा बिखेरा.
उनकी मौजूदगी ने रैंप वॉक को चार चांद लगा दिए. तमन्ना ने शो की ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों में हिस्सा लिया.
पहले उन्होंने ब्लश पिंक रंग का फ्लोरल गाउन पहना, जिसमें 3D फ्लावर एम्ब्रॉयडरी और पैंजी जैसे असली फूल लगे थे.
एक्ट्रेस इस लुक में परी जैसी नजर आईं.
फैंस ने सोशल मीडिया पर उनकी तारीफ करते हुए कहा, 'कयामत लग रही हो!'
शो के आखिरी में तमन्ना कॉस्मिक थीम वाले व्हाइट-आइवरी लहंगे में नजर आईं.
हल्टर नेक ब्लाउज और ग्रेडिएंट स्कर्ट के इस फ्यूजन लुक में बेहद खूबसूरत दिखीं.
राहुल मिश्रा के डिजाइन में पारंपरिक आरी, जरदोजी और नक्शी की बारीक कढ़ाई ने इंडियन फैशन को मॉडर्न टच दिया.
वहीं तमन्ना के लुक को कम्प्लीट किया उनकी डायमंड ज्वेलरी ने जो हर लुक के साथ खूब जमी.
