'विजय भाई ने जीवन...', तमन्ना भाटिया की ब्लैक ड्रेस में दिलकश तस्वीरें, फोटो देख फैंस हुए बेकाबू

जिसमें वह बेहद स्टनिंग लग रही हैं. इस ऑल-ब्लैक ड्रेस के साथ उन्होंने गले में ग्रीन कलर का नेकलेस वियर किया हुआ है, जो उनके लुक को एक खूबसूरत कंट्रास्ट टच दे रहा है. Source: Bollywoodlife.com