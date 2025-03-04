'विजय भाई ने जीवन...', तमन्ना भाटिया की ब्लैक ड्रेस में दिलकश तस्वीरें, फोटो देख फैंस हुए बेकाबू
Masummba Chaurasia
| Mar 04, 2025
बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और आए दिन अपनी ग्लैमरस तस्वीरें फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं.
हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने नए फोटोशूट की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट की हैं, जिनमें उनका स्टाइलिश और क्लासी लुक चर्चा में बना हुआ है.
इस लेटेस्ट फोटोशूट में तमन्ना ब्लैक ब्रालेट, मैचिंग ब्लेजर और फिश कट स्कर्ट पहने नजर आ रही हैं. यह आउटफिट फेमस डिजाइनर फाल्गुनी शेन पीकॉक का है.
जिसमें वह बेहद स्टनिंग लग रही हैं. इस ऑल-ब्लैक ड्रेस के साथ उन्होंने गले में ग्रीन कलर का नेकलेस वियर किया हुआ है, जो उनके लुक को एक खूबसूरत कंट्रास्ट टच दे रहा है.
तमन्ना ने अपने इस लुक को रेड लिपस्टिक और डीप काजल से और भी अट्रैक्टिव बना दिया है. जो उनके फेस को एक शार्प लुक दे रहा है.
साथ ही, एक्ट्रेस का हेयरस्टाइल भी कमाल का लग रहा है, उनके ग्लैमरस अवतार को देखकर फैंस अपना दिल हार बैठे हैं.
तमन्ना भाटिया की इन तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं. उनकी पोस्ट पर रेड हार्ट और फायर इमोजी की भरमार देखने है.
एक फैन ने कमेंट किया, "तमन्ना मैम, आप बेहद गॉर्जियस लग रही हैं!", वहीं, दूसरे ने लिखा, "स्टनिंग!"
वर्कफ्रंट की बात करें तो तमन्ना भाटिया आखिरी बार फिल्म 'सिकंदर का मुकद्दर' में नजर आई थीं.
इसके अलावा, वह 'स्त्री 2' के गाने 'आज की रात' में अपने धमाकेदार डांस मूव्स को लेकर छा गईं थीं.
तमन्ना की ये लेटेस्ट फोटोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं, और फैंस उनके इस अंदाज की जमकर तारीफ कर रहे हैं.
