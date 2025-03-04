'विजय भाई ने जीवन...', तमन्ना भाटिया की ब्लैक ड्रेस में दिलकश तस्वीरें, फोटो देख फैंस हुए बेकाबू

Masummba Chaurasia Source: Bollywoodlife.com | Mar 04, 2025

बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और आए दिन अपनी ग्लैमरस तस्वीरें फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने नए फोटोशूट की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट की हैं, जिनमें उनका स्टाइलिश और क्लासी लुक चर्चा में बना हुआ है.

Source: Bollywoodlife.com

इस लेटेस्ट फोटोशूट में तमन्ना ब्लैक ब्रालेट, मैचिंग ब्लेजर और फिश कट स्कर्ट पहने नजर आ रही हैं. यह आउटफिट फेमस डिजाइनर फाल्गुनी शेन पीकॉक का है.

Source: Bollywoodlife.com

जिसमें वह बेहद स्टनिंग लग रही हैं. इस ऑल-ब्लैक ड्रेस के साथ उन्होंने गले में ग्रीन कलर का नेकलेस वियर किया हुआ है, जो उनके लुक को एक खूबसूरत कंट्रास्ट टच दे रहा है.

Source: Bollywoodlife.com

तमन्ना ने अपने इस लुक को रेड लिपस्टिक और डीप काजल से और भी अट्रैक्टिव बना दिया है. जो उनके फेस को एक शार्प लुक दे रहा है.

Source: Bollywoodlife.com

साथ ही, एक्ट्रेस का हेयरस्टाइल भी कमाल का लग रहा है, उनके ग्लैमरस अवतार को देखकर फैंस अपना दिल हार बैठे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

तमन्ना भाटिया की इन तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं. उनकी पोस्ट पर रेड हार्ट और फायर इमोजी की भरमार देखने है.

Source: Bollywoodlife.com

एक फैन ने कमेंट किया, "तमन्ना मैम, आप बेहद गॉर्जियस लग रही हैं!", वहीं, दूसरे ने लिखा, "स्टनिंग!"

Source: Bollywoodlife.com

वर्कफ्रंट की बात करें तो तमन्ना भाटिया आखिरी बार फिल्म 'सिकंदर का मुकद्दर' में नजर आई थीं.

Source: Bollywoodlife.com

इसके अलावा, वह 'स्त्री 2' के गाने 'आज की रात' में अपने धमाकेदार डांस मूव्स को लेकर छा गईं थीं.

Source: Bollywoodlife.com

तमन्ना की ये लेटेस्ट फोटोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं, और फैंस उनके इस अंदाज की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: 44 साल की उम्र में तन्हा जिंदगी काट रही ये हसीना, Pak हसीना के लिए पति ने...

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.