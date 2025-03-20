तमन्ना भाटिया के नए लुक ने बढ़ाया इंटरनेट का पारा, विजय को होगा ब्रेकअप का अफसोस
फिल्म इंडस्ट्री की खूबसूरत अदाकारा तमन्ना भाटिया हमेशा अपनी स्टाइल और ग्लैमरस अंदाज से सुर्खियों में बनी रहती हैं.
इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब उनकी नई तस्वीरें सोशल मीडिया पर तहलका मचा रही हैं. तमन्ना का नया लुक देखकर फैंस उनके हुस्न के दीवाने हो गए हैं.
तमन्ना भाटिया की लेटेस्ट तस्वीरों में उनके चेहरे पर चांद सा नूर झलक रहा है. हल्का मेकअप, काजल से सजी आंखें और परफेक्ट एक्सप्रेशंस के साथ वह कैमरे को घूरते हुए एक धांसू पोज देती नजर आईं.
उनका यह अंदाज न सिर्फ ट्रेंड कर रहा है, बल्कि सोशल मीडिया पर फैंस के दिलों की धड़कनें भी बढ़ा रहा है. तमन्ना भाटिया का शानदार फिगर हमेशा ही चर्चा में रहता है और इस बार भी उनका लुक लोगों का दिल चुरा रहा है.
तस्वीरों में उनकी गॉर्जियस आउटफिट और कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी ने उनके फैंस को दीवाना बना दिया है.
जैसे ही ये तस्वीरें वायरल हुईं, लोगों ने कमेंट सेक्शन में तारीफों की बौछार कर दी. कोई उन्हें "एंजल" कह रहा है, तो कोई "गॉडेस ऑफ ब्यूटी."
उनकी हर तस्वीर पर हजारों लाइक्स और कमेंट्स की भरमार है. तमन्ना की कातिलाना अदाओं और बेहतरीन स्टाइल पर फैंस पूरी तरह फिदा हो गए.
तमन्ना भाटिया का यह स्टाइलिश अंदाज एक बार फिर साबित कर रहा है कि वह सिर्फ अभिनय ही नहीं, बल्कि फैशन और ग्लैमर की दुनिया में भी राज कर रही हैं.
