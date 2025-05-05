'क्या फायदा...' ऑफ शोल्डर गाउन में तमन्ना ने दिखाई दिलकश अदाएं, लेकिन यूजर्स ने कर दी खिंचाई

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | May 05, 2025

तमन्ना भाटिया अक्सर अपनी बोल्ड और हॉट तस्वीरों से इंटरनेट का पारा हाई करती रहती हैं.

वहीं अब एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर रेड फ्लोरल गाउन में अपनी सिजलिंग तस्वीरें शेयर कर तहलका मचा दिया है.

इन फोटो में एक्ट्रेस का ग्लॉसी मेकअप, खुले बाल और कातिल निगाहें फैंस को दीवाना बना गईं.

इस लुक में तमन्ना ने अपने परफेक्ट फिगर को बेहद एलिगेंट अंदाज में फ्लॉन्ट किया.

फोटोज के साथ तमन्ना ने सिर्फ लाल गुलाब वाली इमोजी बनाकर फैंस की धड़कनें बढ़ा दीं.

फैंस ने उन्हें 'मिल्की ब्यूटी' और 'लाल परी' कहकर कमेंट सेक्शन भर दिया.

लेकिन, वहीं कुछ यूजर्स ने विजय वर्मा का नाम लेकर तमन्ना की खिंचाई भी शुरू कर दी.

एक यूजर ने लिखा, 'क्या फायदा इस हुस्न का, जब विजय ने शादी से मना कर दिया.'

इससे पहले तमन्ना ने लाल चिकनकारी अनारकली सूट में ट्रेडिशनल लुक से भी फैंस का दिल जीत लिया था.

