'प्यार वहीं से खत्म हो गया...', विजय संग ब्रेकअप रूमर्स के बीच बोलीं तमन्ना

तमन्ना भाटिया ने कहा, 'मुझे हाल ही में महसूस हुआ कि लोग प्यार और रिलेशनशिप में कन्फ्यूज हो जाते हैं. ऐसा सिर्फ औरत-मर्द के रिश्ते में नहीं बल्कि दोस्तों में भी होता है.' Source: Bollywoodlife.com