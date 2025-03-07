'प्यार वहीं से खत्म हो गया...', विजय संग ब्रेकअप रूमर्स के बीच बोलीं तमन्ना

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Mar 07, 2025

तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा के ब्रेकअप की अटकलें काफी समय से आ रही हैं. हालांकि, दोनों की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है.

Source: Bollywoodlife.com

तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा के ब्रेकअप की अटकलों से फैंस काफी निराश हो गए. इसी बीच तमन्ना भाटिया ने एक इंटरव्यू के दौरान प्यार को लेकर अपनी बात रखी है.

Source: Bollywoodlife.com

तमन्ना भाटिया ने कहा, 'मुझे हाल ही में महसूस हुआ कि लोग प्यार और रिलेशनशिप में कन्फ्यूज हो जाते हैं. ऐसा सिर्फ औरत-मर्द के रिश्ते में नहीं बल्कि दोस्तों में भी होता है.'

Source: Bollywoodlife.com

'जैसे ही प्यार कंडीशनल बनता है, मुझे लगता है कि प्यार वहीं से खत्म हो गया. प्यार बस अनकंडीशनल होना चाहिए.'

Source: Bollywoodlife.com

'प्यार हमेशा एकतरफा होता है. दो लोग अलग-अलग एक-दूसरे को प्यार कर सकते हैं लेकिन ये एकतरफा काम है. ये आपका प्यार है.'

Source: Bollywoodlife.com

'अगर मैं किसी को प्यार करती हूं तो मुझे उन्हें फ्री छोड़ देना चाहिए. मुझे नहीं लगता कि आप अपने विचार किसी पर थोपकर प्यार कर सकते हैं.'

Source: Bollywoodlife.com

'वो जो हैं, आप उन्हें उसी वजह से प्यार करते हैं और वो आगे चलकर जो बनने वाले हैं क्योंकि लोग एक से नहीं रहते.'

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: Shweta Tiwari को पहली नौकरी में मिले बस चिल्लड़ भर पैसे, अब करोड़ों की बन बैठीं मालकिन

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.