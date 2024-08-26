अपने असली कृष्णा के साथ डेट पर निकलीं तमन्ना भाटिया, लोगों ने बुलाया बॉलीवुड की राधा

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Aug 26, 2024

हाल ही में बॉलीवुड अदाकारा तमन्ना भाटिया अपने बॉयफ्रेंड विजय वर्मा के साथ डेट पर निकली थीं।

मीडिया ने तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा को रंगे हाथ पकड़ लिया।

इस दौरान तमन्ना भाटिया अपने बॉयफ्रेंड विजय वर्मा का हाथ थामे नजर आईं।

तमन्ना भाटिया इन दिनों लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं।

कुछ समय पहले ही तमन्ना भाटिया का नया गाना लीला रिलीज हो गया है।

इस गाने में तमन्ना भाटिया राधा बनी नजर आ रही हैं।

तमन्ना भाटिया के इस अंदाज ने लोगों का दिन बना लिया है।

तमन्ना भाटिया की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं।

