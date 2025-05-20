स्लीवलेस साड़ी में तनीषा मुखर्जी ने बढ़ाई इंटरनेट की गर्मी, बोल्ड लुक पर फैंस हुए फिदा
Sadhna Mishra
| May 20, 2025
एक्ट्रेस तनीषा मुखर्जी फिल्मों में भले ही एक्टिव नहीं हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर फैंस के साथ जुड़े रहने का कोई मौका नहीं छोड़ती हैं.
इसी बीच एक्ट्रेस अब स्लीवलेस साड़ी लुक से सोशल मीडिया पर तहलका मचा रही हैं.
तनीषा ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ दिलकश तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें उनका ट्रेडिशनल बोल्ड अंदाज नजर आ रहा है.
उन्होंने इन तस्वीरों के साथ कैप्शन में लिखा, 'हर साड़ी एक कहानी कहती है.' जिसे फैंस खूब सराह रहे हैं.
एक्ट्रेस ने अपने इस लुक को मिनिमल मेकअप और सिंपल ज्वेलरी के साथ क्लासी टच दिया है.
जैसे ही एक्ट्रेस की तस्वीरें सामने आई फैंस उनपर खूब प्यार लुटा रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'हमेशा की तरह प्यारी.'
तो किसी ने ब्यूटीफुल बताया. एक्ट्रेस का लुक और अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है और उनकी ये फोटोज वायरल हो रही हैं.
बता दें कि तनीषा को 'सरकार' और 'सरकार राज' जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है.
उन्होंने 'टैंगो चार्ली', 'वन टू थ्री' और 'तुम मिलो तो सही' जैसी फिल्मों में भी शानदार काम किया है.
