तृप्ति डिमरी और कार्तिक आर्यन की जोड़ी ने मचाया धमाल

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Oct 02, 2024

तृप्ति डिमरी हाल ही में मनीष मल्होत्रा के शो में नजर आईं थीं

Source: Bollywoodlife.com

तृप्ति डिमरी ने पिंक गोल्डन लेस का हैवी लहंगा पहन रखा था.

Source: Bollywoodlife.com

तृप्ति डिमरी ने लहंगे से मैचिंग पिंक कलर के फूल भी बालों में लगा रखे थे.

Source: Bollywoodlife.com

तृप्ति डिमरी इस पिंक लहंगे में किसी दुल्हन से कम नहीं लग रहीं थीं .

Source: Bollywoodlife.com

फैशन शो में बैठे सभी लोगों की नजरें तृप्ति डिमरी से हट ही नही रही थी.

Source: Bollywoodlife.com

कार्तिक आर्यन ब्लैक कुर्ते के साथ डिजाइनर ब्लेजर में काफी हैंडसम लग रहे थे.

Source: Bollywoodlife.com

कार्तिक आर्यन और तृप्ति डिमरी एक साथ शो में बेहद खूबसूरत लग रहे थे .

Source: Bollywoodlife.com

मनीष मल्होत्रा का ये फैशन शो इंडियन माइनोरिटी फाउंडेशन के लिए किया गया था.

Source: Bollywoodlife.com

इस फैशन शो में हिना खान, सोनाली बेंद्रे और ताहिरा कश्यप ने भी रैंप वॅाक किया था.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: अपनी शादी पर करोड़ों खर्च कर चुके हैं ये बॉलीवुड सितारे

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.