तृप्ति डिमरी और कार्तिक आर्यन की जोड़ी ने मचाया धमाल
| Oct 02, 2024
तृप्ति डिमरी हाल ही में मनीष मल्होत्रा के शो में नजर आईं थीं
तृप्ति डिमरी ने पिंक गोल्डन लेस का हैवी लहंगा पहन रखा था.
तृप्ति डिमरी ने लहंगे से मैचिंग पिंक कलर के फूल भी बालों में लगा रखे थे.
तृप्ति डिमरी इस पिंक लहंगे में किसी दुल्हन से कम नहीं लग रहीं थीं .
फैशन शो में बैठे सभी लोगों की नजरें तृप्ति डिमरी से हट ही नही रही थी.
कार्तिक आर्यन ब्लैक कुर्ते के साथ डिजाइनर ब्लेजर में काफी हैंडसम लग रहे थे.
कार्तिक आर्यन और तृप्ति डिमरी एक साथ शो में बेहद खूबसूरत लग रहे थे .
मनीष मल्होत्रा का ये फैशन शो इंडियन माइनोरिटी फाउंडेशन के लिए किया गया था.
इस फैशन शो में हिना खान, सोनाली बेंद्रे और ताहिरा कश्यप ने भी रैंप वॅाक किया था.
