इस एक्टर की बाहों में खोईं Tara Sutaria, Ex की शादी के तुरंत बाद कर डाला...

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Mar 08, 2025

तारा सुतारिया और ईशान खट्टर की जोड़ी इन दिनों सोशल मीडिया पर धमाल मचा रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

हाल ही में तारा सुतारिया और ईशान खट्टर का म्यूजिक वीडियो 'प्यार आता है' रिलीज हुआ है.

Source: Bollywoodlife.com

इस गाने में दोनों की धमाकेदार केमिस्ट्री देखने के लिए मिल रही हैं. ईशान और तारा के काफी रोमांटिक डांस मूव्स है.

Source: Bollywoodlife.com

अब ईशान और तारा ने गाने से जुड़े कुछ बीटीएस फोटोज शेयर किए हैं, जिसे देख फैंस दोनों को रियल कपल मान रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इन तस्वीरों में ईशान और तारा एक दूसरे की आंखों में खोए हुए हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इतना ही नहीं, ईशान ने तारा को अपनी बाहों में पकड़ रखा है और वह हर तरह से उस पर प्यार लुटा रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

बता दें कि कुछ समय पहले ही तारा सुतारिया का आदार जैन संग ब्रेकअप हुआ था.

Source: Bollywoodlife.com

दावा है कि अब तारा की जिंदगी में ईशान की एंट्री हो गई हैं.

Source: Bollywoodlife.com

दोनों म्यूजिक वीडियो के सेट के अलावा एक साथ कई बार स्पॉट हो चुके हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: सस्पेंस से भरी धुआंधार फिल्में, देख हिल जाएगा दिमाग

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.