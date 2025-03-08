इस एक्टर की बाहों में खोईं Tara Sutaria, Ex की शादी के तुरंत बाद कर डाला...
Kavita
| Mar 08, 2025
तारा सुतारिया और ईशान खट्टर की जोड़ी इन दिनों सोशल मीडिया पर धमाल मचा रही हैं.
हाल ही में तारा सुतारिया और ईशान खट्टर का म्यूजिक वीडियो 'प्यार आता है' रिलीज हुआ है.
इस गाने में दोनों की धमाकेदार केमिस्ट्री देखने के लिए मिल रही हैं. ईशान और तारा के काफी रोमांटिक डांस मूव्स है.
अब ईशान और तारा ने गाने से जुड़े कुछ बीटीएस फोटोज शेयर किए हैं, जिसे देख फैंस दोनों को रियल कपल मान रहे हैं.
इन तस्वीरों में ईशान और तारा एक दूसरे की आंखों में खोए हुए हैं.
इतना ही नहीं, ईशान ने तारा को अपनी बाहों में पकड़ रखा है और वह हर तरह से उस पर प्यार लुटा रहे हैं.
बता दें कि कुछ समय पहले ही तारा सुतारिया का आदार जैन संग ब्रेकअप हुआ था.
दावा है कि अब तारा की जिंदगी में ईशान की एंट्री हो गई हैं.
दोनों म्यूजिक वीडियो के सेट के अलावा एक साथ कई बार स्पॉट हो चुके हैं.
