गोल्डन हेवी लहंगे में तारा सुतारिया ने बिखेरा हुस्न का जलवा, रॉयल लुक देख फैंस हुए दीवाने

Masummba Chaurasia Source: Bollywoodlife.com | Sep 14, 2025

बॉलीवुड एक्ट्रेस तारा सुतारिया हाल ही में एक फैशन शो में गोल्डन ब्राउन हैवी लहंगे में नजर आईं.

जहां वो लहंगा पहनकर जब रैंप पर उतरी, तो सभी की नजरें एक टक उन्हीं पर अटक गई थी.

उनके लहंगे पर गोल्डन थ्रेड से की गई बारीक कढ़ाई ने इस आउटफिट को और भी ग्रैंड बना दिया.

तारा ने अपने बालों को स्लीक बन में स्टाइल किया और गजरे से सजाकर लुक को ट्रेडिशनल टच दिया.

गोल्डन चोकर नेकलेस, झुमके और कड़े के साथ उनका यह लुक पूरा राजकुमारी जैसा लग रहा है.

रैंप पर तारा ने जिस तरह घूमकर अपना लहंगा फ्लॉन्ट किया, उससे पूरा माहौल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा.

सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं, और फैंस उन्हें 'रॉयल ब्यूटी' और 'क्वीन ऑफ एलीगेंस' कहकर तारीफ कर रहे हैं.

हर बार की तरह इस बार भी तारा सुतारिया ने साबित कर दिया कि स्टाइल और एलीगेंस के मामले में उनका कोई जवाब नहीं.

