तारा सुतारिया ने साड़ी में दिखाई कातिल अदाएं, कर्वी फिगर देख मचा तहलका

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Aug 09, 2025

अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहने वाली तारा सुतारिया एक बार फिर से चर्चा में आ गई है.

Source: Bollywoodlife.com

दरअसल, एक्ट्रेस ने अब साड़ी में कातिल अदाएं दिखाई हैं, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर छाई हुई हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इन फोटोज को शेयर करते हुए तारा ने कैप्शन में लिखा, 'जब खास करके आपके लिए गाने बनाए गए हों.'

Source: Bollywoodlife.com

तारा की ये तस्वीरें अब इंटरनेट न सिर्फ वायरल हो रही हैं, बल्कि फैंस जमकर एक्ट्रेस की तारीफ कर रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

तारा की खूबसूरती पर फिदा फैंस ने कहा, 'आप बहुत खूबसूरत है.' दूसरे ने लिखा, 'जान' ऐसे ही तमाम कमेंट्स एक्ट्रेस की पोस्ट पर देखने को मिल रहा है.

Source: Bollywoodlife.com

तारा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में सिंगिंग रियलिटी शो बिग बड़ा बूम से की थी.

Source: Bollywoodlife.com

इसके बाद उन्हें साल 2019 में फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' से बॉलीवुड डेब्यू किया और अपनी पहचान बनाई.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: 'वॉर' या 'वॉर 2', किस फिल्म की फीस ने ज्यादा गर्म की ऋतिक की जेब?

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.