तारा सुतारिया ने साड़ी में दिखाई कातिल अदाएं, कर्वी फिगर देख मचा तहलका
Sadhna Mishra
| Aug 09, 2025
अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहने वाली तारा सुतारिया एक बार फिर से चर्चा में आ गई है.
दरअसल, एक्ट्रेस ने अब साड़ी में कातिल अदाएं दिखाई हैं, जो अब सोशल मीडिया पर जमकर छाई हुई हैं.
इन फोटोज को शेयर करते हुए तारा ने कैप्शन में लिखा, 'जब खास करके आपके लिए गाने बनाए गए हों.'
तारा की ये तस्वीरें अब इंटरनेट न सिर्फ वायरल हो रही हैं, बल्कि फैंस जमकर एक्ट्रेस की तारीफ कर रहे हैं.
तारा की खूबसूरती पर फिदा फैंस ने कहा, 'आप बहुत खूबसूरत है.' दूसरे ने लिखा, 'जान' ऐसे ही तमाम कमेंट्स एक्ट्रेस की पोस्ट पर देखने को मिल रहा है.
तारा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में सिंगिंग रियलिटी शो बिग बड़ा बूम से की थी.
इसके बाद उन्हें साल 2019 में फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' से बॉलीवुड डेब्यू किया और अपनी पहचान बनाई.
