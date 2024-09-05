रियल लाइफ में टीचर थे बॉलीवुड के ये एक्टर्स

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Sep 05, 2024

हर साल 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है।

बॉलीवुड में ऐसे कई एक्टर्स हैं, जिन्होंने ऑनस्क्रीन टीचर का रोल प्ले किया है।

वहीं कुछ सितारों ने रियल लाइफ में टीचर बनकर बच्चों को पढ़ाया है।

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने कई बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाया है।

एक्टिंग से पहले एक्ट्रेस कियारा आडवाणी बच्चों को प्ले स्कूल में पढ़ाती थीं।

अनुपम खेर अपने फेमस एक्टिंग स्कूल में बच्चों को एक्टिंग सिखाते हैं।

चंद्रचूड़ सिंह एक म्यूजिक टीचर हुआ करते थे।

अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता बच्चन नंदा शादी से पहले किंडरगार्टन स्कूल में पढ़ाती थीं।

इस लिस्ट में एक्ट्रेस नंदिता दास का नाम भी शुमार है।

