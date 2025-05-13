बिना मेकअप एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं तेजस्वी प्रकाश, चेहरा छुपाने पर यूजर्स ने कर दिया ट्रोल

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | May 12, 2025

तेजस्वी प्रकाश अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बनीं रहती हैं.

हाल ही में उन्हें एयरपोर्ट पर बिना मेकअप के देखा गया, जहां पैपराजी ने उन्हें कैमरे में कैद किया.

कैमरा देखते ही तेजस्वी बोलीं- 'मैं अच्छी नहीं लग रही हूं', और बार-बार चेहरा छुपाती नजर आईं.

जैसे ही एक्ट्रेस का ये वीडियो सामने आया कई यूजर्स उनकी इस हरकत पर उन्हें ट्रोल करने लगे.

वहीं कुछ ने उनके नो मेकअप लुक को लेकर भी निशाना साधा.

एक यूजर ने लिखा- 'हर वक्त मेकअप में ही अच्छे लगते हैं ये लोग.'

वहीं दूसरे ने कहा- 'एक्ट्रेस होने के नाते कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, चेहरा नहीं छुपाना.'

हालांकि, कुछ फैंस ने तेजस्वी की नेचुरल ब्यूटी की तारीफ भी की और उन्हें 'बेबी डॉल' तक कह डाला.

बता दें कि, तेजस्वी जल्द ही बॉयफ्रेंड करण कुंद्रा संग शादी करने की चर्चा में हैं.

