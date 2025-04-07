समंदर किनारे 9 साल छोटी गर्लफ्रेंड संग कोजी हुए करण कुंद्रा, कपल का वेकेशन पोस्ट देख फैंस बोले- 'ये केमिस्ट्री तो...'

Masummba Chaurasia | Apr 07, 2025

टीवी की फेवरेट जोड़ी करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश एक बार फिर सुर्खियों में हैं.

ये दोनों जब भी साथ नजर आते हैं, फैंस का दिल खुश हो जाता है, और वो उनपर भर-भरकर प्यार लुटाते हैं.

इन दिनों करण और तेजस्वी वेकेशन पर हैं, और वहां से अपनी प्यारी-प्यारी फोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर कर रहे हैं.

तेजस्वी ने कुछ रोमांटिक तस्वीरें पोस्ट की हैं, जिनमें करण उनके साथ खूब मस्ती करते दिख रहे हैं.

हिल स्टेशन की खूबसूरत वादियों में दोनों एक-दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं.

तेजस्वी रेड ट्यूब टॉप में गॉर्जियस लग रही हैं, वहीं एक फोटो में करण उनकी बाहों में आराम करते दिख रहे हैं.

तेजस्वी ने इन खास लम्हों को अपने कैमरे में कैद किया और फैंस के साथ शेयर किया.

इसके अलावा, एक और तस्वीर में तेजस्वी दुबई के एक रेस्टोरेंट में डिनर एंजॉय करती नजर आ रहीं हैं.

फैंस इस रोमांटिक जोड़ी पर खूब प्यार लुटा रहे हैं. करण और तेजस्वी की लव स्टोरी 'बिग बॉस' से शुरू हुई थी और तब से अब तक ये जोड़ी सबकी फेवरेट बनी हुई है.

