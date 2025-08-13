बैकलेस ड्रेस में तेजस्वी प्रकाश ने मचाई तबाही, कर्वी फिगर देख फैंस बोले- 'Excuse Me तेजू...'
Sadhna Mishra
| Aug 13, 2025
'बिग बॉस 15' विनर तेजस्वी प्रकाश अक्सर अपनी फोटोज और पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में आ जाती हैं.
एक्टिंग ही नहीं बल्कि अपने ग्लैमरस लुक्स और क्यूट केमिस्ट्री से भी तेजस्वी फैंस का दिल जीतती रहती हैं.
इसी बीच एक्ट्रेस ने अपनी लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की है, जिसमें उनका बैकलेस लुक देखने को मिल रहा है.
तेजस्वी प्रकाश के नए फोटोशूट में बैकलेस लुक के साथ-साथ वह कर्वी फिगर भी फ्लॉन्ट करती नजर आईं.
एक्ट्रेस की इन तस्वीरों को देखकर फैंस मदहोश हुए जा रहे हैं और तेजस्वी की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.
'नागिन 6' से घर-घर में मशहूर हुईं तेजस्वी प्रकाश की इन तस्वीरों को देख एक यूजर ने लिखा, 'एक्सक्यूज मी तेजू? वाई शो हॉट...'
बता दें कि, एक्ट्रेस 'बिग बॉस 15' की विनर भी रह चुकी हैं.
