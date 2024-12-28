इन हसीनाओं ने अपनी खूबसूरती से हिलाई Telugu Film Industry, इस साल साइन की एक से बढ़कर एक फिल्में
| Dec 28, 2024
इस साल साउथ फिल्म इंडस्ट्री की फिल्मों ने लोगों को खूब एंटरटेन किया है.
साउथ की कई फिल्मों ने 2024 में बॉक्स ऑफिस पर तगड़ा कलेक्शन भी किया है.
अल्लू अर्जुन स्टारर फिल्म 'पुष्पा 2' भी उनमें से एक है. इस फिल्म में एक्ट्रेस श्रीलीला के आइटम नंबर को खूब पसंद किया गया था.
एक्ट्रेस श्रीलीला इस ने इस साल कई नए प्रोजेक्ट साइन किए हैं, जिसमें रवि तेजा की फिल्म 'मास जथारा' भी शामिल है.
श्रीलीला ने हाल ही में फिल्म 'रॉबिनहुड' की शूटिंग भी पूरी की है.
वहीं श्रीलीला आने वाले साल में पवन कल्याण की 'भगत सिंह' में भी नजर आएंगी.
एक्ट्रेस मीनाक्षी चौधरी की 3 फिल्में हाल ही में रिलीज हुई हैं, जिसमें मटका, मैकेनिक रॉकी और लकी भास्कर शामिल है.
मीनाक्षी चौधरी ने हाल ही में तमिल भाषा में दो और नई फिल्मों को साइन किया है.
वहीं साउथ की लेडी सुपरस्टार नयनतारा भी एक नए प्रोजेक्ट के लिए 6 जनरेशन के एक्टर कविन के साथ काम करने वाली हैं.
