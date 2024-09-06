थलापति विजय की 'गोट' ने पहले दिन ही इन मूवीज को चटाई धूल
Shashikant Mishra
| Sep 06, 2024
साउथ स्टार थलापति विजय की फिल्म 'गोट' 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई।
तमिल फिल्म 'गोट' को बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है।
फिल्म 'गोट' ने पहले दिन ही कई फिल्मों के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है।
सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म 'गोट' ने ओपनिंग डे पर 43 करोड़ रुपये कमाए हैं।
फिल्म ने तमिल में 38.3 करोड़ रुपये, तेलुगू में 3 करोड रुपये और हिंदी में 1.7 करोड़ रुपये कमाए हैं।
आइए जानते हैं कि थलापति विजय की 'गोट' ने किन-किन मूवीज के ओपनिंग डे का रिकॉर्ड तोड़ा है।
ओपनिंग डे पर 'जेलर' ने 37.6 करोड़, 'विक्रम' ने 29 करोड़, 'पोन्नियन सेल्वन' ने 25.86 करोड़ कमाए थे।
थलापति विजय की 'गोट' इस साल की तमिल की सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बन गई है।
