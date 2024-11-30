Thalapathy Vijay के बेटे Jason इस फिल्म से करेंगे डायरेक्शन में डेब्यू, YouTube पर शेयर किया पोस्टर
Bollywood Staff
| Nov 30, 2024
थलापति विजय साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं, उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर खूब अच्छी कमाई करती हैं.
मगर अब थलापति विजय फिल्मों के बाहर राजनीति में अपना हाथ आजमा रहे हैं.
वहीं थलापति विजय के बेटे जेसन संजय अब फिल्म डायरेक्शन में अपना डेब्यू करने जा रहे हैं.
जिसकी जानकारी 'लाइका प्रोडक्शन' द्वारा मोशन पोस्टर को शेयर करके यूट्यूब पर दी गई है.
जेसन संजय की डेब्यू फिल्म का नाम अभी फाइनल नहीं हुआ है, मगर उन्होंने इसके लिए लीड एक्टर को पहले ही सिलेक्ट कर लिया है.
थलापति विजय के बेटे जेसन संजय की डेब्यू फिल्म में लीड एक्टर के लिए संदीप किशन को फाइनल किया गया है.
वहीं थलापति विजय के बेटे जेसन संजय की डेब्यू फिल्म में म्यूजिशियन एस थमन म्यूजिक देने वाले हैं.
फिल्म का नाम अभी फाइनल नहीं हुआ है इसलिए अभी इसे 'जेसन संजय 01' नाम दिया गया है.
वहीं लाइका प्रोडक्शन ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्टर को शेयर कर लिखा, 'एक नया अध्याय सामने आता है.'
लाइका प्रोडक्शन ने आगे लिखा हम 'जेसन संजय 01' के लिए अपने असाधारण कलाकारों और क्रू का स्वागत करते हैं.
