मां करीना कपूर के लिए फोटोग्राफर बने जेह बाबा, दिल जीत लेंगी तस्वीरें
Shashikant Mishra
| Sep 03, 2024
करीना कपूर इन दिनों अपनी फिल्म 'द बकिंघम मर्डर्स' को लेकर चर्चा में हैं।
करीना कपूर ने इसी बीच अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं।
करीना कपूर इन तस्वीरों में तैयार होती नजर आ रही हैं।
करीना की इन तस्वीरों में खास है कि छोटे बेटे जेह उनकी तस्वीरें क्लिक करते नजर आ रहे हैं।
करीना कपूर के छोटे बेटे अपनी मां के लिए फोटग्राफर बन गए।
करीना कपूर और जेह अली खान की ये तस्वीरें काफी पसंद की जा रही हैं।
करीना कपूर और उनके बेटे की तस्वीरों पर फैंस प्यार बरसा रहे हैं।
