नवजोत सिंह सिद्धू की घर वापसी से अर्चना पूरन सिंह की कुर्सी खतरे में! कौन ले रहा कितनी फीस?
Sadhna Mishra
| Jun 15, 2025
कॉमेडियन कपिल शर्मा बहुत जल्द 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' का तीसरा सीजन लेकर आ रहे हैं.
कपिल का यह शो ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा, लेकिन यह OTT पर दस्तक देने से पहले ही चर्चा में आ गया है.
6 साल बाद इस सीजन से नवजोत सिंह सिद्धू वापसी कर रहे हैं, जिसके बाद यह शो सिद्धू की फीस और अर्चना की कुर्सी को लेकर चर्चा में है.
बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू ने अर्चना पूरन सिंह को रिप्लेस नहीं किया है, बल्कि उनकी भी एक्ट्रेस के बगल में ही कुर्सी लगेगी.
वहीं अगर बात करें फीस की तो रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रिकेटर और एक्टर सिद्धू अर्चना से तीन गुना ज्यादा फीस ले रहे हैं.
खबर है कि, अर्चना पूरन सिंह एक एपिसोड के लिए लगभग 10 से 12 लाख तक चार्ज करती हैं. हालांकि, इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है.
वहीं फिल्मीबीट के मुताबिक, नवजोत सिंह सिद्धू प्रति एपिसोड के लगभद 30 से 40 रुपए की भारी-भरकम फीस वसूल रहे हैं.
बता दें कि, हाल ही में नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा था, 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो में आना मेरे लिए घर वापसी जैसा है.'
कपिल शर्मा का ये शो 21 जून 2025 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा, जहां दर्शकों को कुछ खास देखने को मौका मिलेगा.
इस सीजन के पहले एपिसोड में सलमान खान मेहमान होंगे और उनके साथ कीकू, सुनील ग्रोवर, कृष्णा और राजीव ठाकुर नजर आएंगे.
