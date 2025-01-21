हिम्मत है तभी देखें ये पाकिस्तानी क्राइम-सस्पेंस फिल्में, कहानी अटका देगी दिमाग
Kavita
| Jan 21, 2025
फिल्म वरना माहिरा खान की है, जिसकी पॉपुलैरिटी इंडिया में कम नहीं है.
जावेद इकबाल द अनटोल्ड स्टोरी सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है, जिसका क्राइम और सस्पेंस आपको हैरान कर देगा.
गुंजल पाकिस्तान की हिट फिल्मों में से एक है, जिसका क्राइम और सस्पेंस आपके रोंगटे खड़े कर देगा.
कर्मा फिल्म के सीन भी काफी सस्पेंस से भरे हैं. फिल्म आपको देखनी चाहिए.
फिल्म लाल कबूतर की कहानी भी क्राइम और सस्पेंस से भरी है. इसके पोस्टर से भी साफ पता चल रहा है.
taxal
फिल्म तेवर के क्राइम सीन्स भी आपको हैरान कर देंगे.
फिल्म द लीजेंड ऑफ मौला जट्ट ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी. फिल्म दुनिया भर में पॉपुलर हुई.
इस लिस्ट में फिल्म वार भी है. इस फिल्म की कहानी आपको हैरान कर देगी.
