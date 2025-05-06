श्रीदेवी की जवानी की सबसे खूबसूरत तस्वीरें, प्यारा और मासूम चेहरा देख दिल हो जाएगा खुश
Shreya Pandey
| May 06, 2025
श्रीदेवी बॉलीवुड की खूबसूरत और दिग्गज कलाकारों में शामिल थीं. इन्होंने कई शानदार फिल्मों में काम किया है.
एक्ट्रेस की सुंदरता और मासूमियत लोगों को अपना दीवाना बना लेती थी. एक्ट्रेस को हिंदी सिनेमा की पहली लेडी सुपरस्टार कहा जाता था.
श्रीदेवी ने न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि साउथ के फिल्मों में भी काम किया है.
एक्ट्रेस ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साउथ के फिल्मों से की थी. उसके बाद ये बॉलीवुड में आईं थीं.
एक्ट्रेस के प्यार में कई दीवाने थे. श्रीदेवी से साउथ सुपरस्टार रजनीकांत भी बहुत प्यार करते थे.
श्रीदेवी ने बेहद कम उम्र में ही फिल्मी दुनिया में एक्टिव हो गईं. इन्होंने बहुत कम समय में प्रसिद्धि हासिल की थी.
श्रीदेवी आज भले ही हमारे बीच नहीं हो लेकिन इनकी फिल्म और गाने हमेशा अमर रहेंगे.
