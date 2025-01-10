ओटीटी से लेकर थिएटर तक इन फिल्मों को एक बार जरूर देखें, खुश हो जाएगा मन
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 10, 2025
आलिया भट्ट की फिल्म 'जिगरा' 6 दिसंबर से नेटफ्लिक्स पर आ रही है.
Source:
Bollywoodlife.com
मनोज बाजपेयी की फिल्म 'डिस्पैच' 13 दिसंबर को जी5 पर रिलीज कर दी गई थी.
Source:
Bollywoodlife.com
'गर्ल्स विल बी गर्ल्स' 18 दिसंबर से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है.
Source:
Bollywoodlife.com
राम चरण की फिल्म 'गेम चेंजर' 10 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'ब्लैक वारंट' नेटफ्लिक्स पर 10 जनवरी से स्ट्रीम हो चुकी है.
Source:
Bollywoodlife.com
विक्रातं मैसी की फिल्म 'द साबरमती रिपोर्ट' 10 जनवरी से जी5 पर उपलब्ध है.
Source:
Bollywoodlife.com
कंगना रनौत की फिल्म 'इमरजेंसी' 17 जनवरी को सिनेमाघरों में आएगी.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: इन स्टार्स के पास है मेडिकल डिग्री, डॉक्टर की जगह बन गए एक्टर
अगली वेब स्टोरी देखें.