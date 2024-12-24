Year Ender 2024: इस साल इन फिल्मों पर हुआ जमकर विवाद

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Dec 24, 2024

अन्नू कपूर की फिल्म 'हमारे बारह' काफी समय तक अटकी रही. ये 21 जून को रिलीज हुई थी.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म पर आरोप लगे कि इसमें मुस्लिम समाज को टारगेट किया गया है.

Source: Bollywoodlife.com

आमिर खान के बेटे जुनैद खान की डेब्यू फिल्म 'महराज' पर जमकर हंगामा हुआ था.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म महराज में हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा था.

Source: Bollywoodlife.com

विक्रांत मैसी की फिल्म 'द साबरमती रिपोर्ट' 15 नवंबर को रिलीज हुई थी.

Source: Bollywoodlife.com

गोधरा कांड पर बनी इस फिल्म पर हिंदू-मुस्लिम मुद्दों को लेकर विवाद हुआ.

Source: Bollywoodlife.com

प्रभास की फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की.

Source: Bollywoodlife.com

प्रभास की फिल्म पर धर्मिक तथ्यों के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा था.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: Expression King Govinda का आलीशान घर किसी Five Star Hotel से कम नहीं, फोटोज देख खुली रह जाएंगी आंखें

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.