Year Ender 2024: इस साल इन फिल्मों पर हुआ जमकर विवाद
Shashikant Mishra
| Dec 24, 2024
अन्नू कपूर की फिल्म 'हमारे बारह' काफी समय तक अटकी रही. ये 21 जून को रिलीज हुई थी.
फिल्म पर आरोप लगे कि इसमें मुस्लिम समाज को टारगेट किया गया है.
आमिर खान के बेटे जुनैद खान की डेब्यू फिल्म 'महराज' पर जमकर हंगामा हुआ था.
फिल्म महराज में हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा था.
विक्रांत मैसी की फिल्म 'द साबरमती रिपोर्ट' 15 नवंबर को रिलीज हुई थी.
गोधरा कांड पर बनी इस फिल्म पर हिंदू-मुस्लिम मुद्दों को लेकर विवाद हुआ.
प्रभास की फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की.
प्रभास की फिल्म पर धर्मिक तथ्यों के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा था.
