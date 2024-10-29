बिग बैनर की फिल्मों को ठुकरा चुके हैं, ये 10 पाकिस्तानी एक्टर्स
बॉलीवुड में अब तक कई पाकिस्तानी एक्टर्स काम कर चुके हैं. मगर दोनों देशों का रिश्ता बिगड़ने के बाद अब ये मुमकिन नहीं हो पा रहा है.
पाकिस्तान के स्टार फवाद खान डायरेक्टर कारण जौहर के फेवरेट हैं. मगर अब वो बॉलीवुड की कोई फिल्म साइन नहीं कर रहे हैं.
इंडिया में अली जफर के काफी फैंस हैं. लोग उनकी सिंगिंग के भी दीवाने हैं मगर वो भी अब बॉलीवुड में कम ही दिखते हैं.
हम्जा अली को अक्षय कुमार की 'बेबी' में रोल के लिए ऑफर दिया गया था. मगर फिल्म के एंटी पाकिस्तान होने की वजह से उन्होंने मना कर दिया था.
पाकिस्तान की खूबसूरत अदाकारा महविश हयात को बॉलीवुड से 3 फिल्मों का ऑफर दिया गया था. मगर बिजी होने के कारण वो नहीं कर पाईं.
पाकिस्तान के हाईएस्ट पेड एक्टर शान शाहिद ने अमीर खान की फिल्म 'गजनी' को ठुकरा दिया था.
माहिरा खान बॉलीवुड में शाहरुख खान के साथ काम कर चुकी हैं. मगर उसके बाद उन्होंने कोई और प्रोजेक्ट साइन नहीं किया है.
श्रीदेवी की बेटी के नाम से फेमस सजल अली भी अब बॉलीवुड को छोड़ सिर्फ पाकिस्तान के प्रोजेक्ट्स में काम कर रही हैं.
अयेजा खान को इम्तियाज अली की फिल्म का ऑफर मिला था. मगर उन्होंने पाकिस्तानी फिल्म के लिए उन्हें मना कर दिया था.
एक्ट्रेस सनम जंग ने बॉलीवुड की फिल्म को ठुकरा दिया था. उनका कहना था की वो बोल्ड सीन नहीं करना चाहती हैं.
