बिग बैनर की फिल्मों को ठुकरा चुके हैं, ये 10 पाकिस्तानी एक्टर्स

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Oct 29, 2024

बॉलीवुड में अब तक कई पाकिस्तानी एक्टर्स काम कर चुके हैं. मगर दोनों देशों का रिश्ता बिगड़ने के बाद अब ये मुमकिन नहीं हो पा रहा है.

Source: Bollywoodlife.com

पाकिस्तान के स्टार फवाद खान डायरेक्टर कारण जौहर के फेवरेट हैं. मगर अब वो बॉलीवुड की कोई फिल्म साइन नहीं कर रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इंडिया में अली जफर के काफी फैंस हैं. लोग उनकी सिंगिंग के भी दीवाने हैं मगर वो भी अब बॉलीवुड में कम ही दिखते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

हम्जा अली को अक्षय कुमार की 'बेबी' में रोल के लिए ऑफर दिया गया था. मगर फिल्म के एंटी पाकिस्तान होने की वजह से उन्होंने मना कर दिया था.

Source: Bollywoodlife.com

पाकिस्तान की खूबसूरत अदाकारा महविश हयात को बॉलीवुड से 3 फिल्मों का ऑफर दिया गया था. मगर बिजी होने के कारण वो नहीं कर पाईं.

Source: Bollywoodlife.com

पाकिस्तान के हाईएस्ट पेड एक्टर शान शाहिद ने अमीर खान की फिल्म 'गजनी' को ठुकरा दिया था.

Source: Bollywoodlife.com

माहिरा खान बॉलीवुड में शाहरुख खान के साथ काम कर चुकी हैं. मगर उसके बाद उन्होंने कोई और प्रोजेक्ट साइन नहीं किया है.

Source: Bollywoodlife.com

श्रीदेवी की बेटी के नाम से फेमस सजल अली भी अब बॉलीवुड को छोड़ सिर्फ पाकिस्तान के प्रोजेक्ट्स में काम कर रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

अयेजा खान को इम्तियाज अली की फिल्म का ऑफर मिला था. मगर उन्होंने पाकिस्तानी फिल्म के लिए उन्हें मना कर दिया था.

Source: Bollywoodlife.com

एक्ट्रेस सनम जंग ने बॉलीवुड की फिल्म को ठुकरा दिया था. उनका कहना था की वो बोल्ड सीन नहीं करना चाहती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: चंद दिनों में इन कोरियन टिप्स से ब्लैकहेड्स से पाएं छुटकारा, दिवाली में चमक उठेगा चेहरा

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.