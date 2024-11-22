इस एक टाइटल पर बनीं बॉलीवुड में 3 फिल्में, रहीं तीनों सुपरफ्लॉप
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 22, 2024
बॉलीवुड में ऐसी कई फिल्में हैं जो एक ही नाम से कई बार बनाई गई हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक ही नाम से फिल्में बनने के बाद भी अपनी बेहतर स्टोरी लाइन के चलते कई बार कुछ फिल्में सुपरहिट हो जाती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
मगर हम जिन फिल्मों के बारे में बात कर रहे हैं वो एक ही नाम से तीन बार बनीं और हर बार फ्लॉप रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इन तीनों फिल्मों में अच्छी स्टार कास्ट होने के बावजूद ये बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
हमारी अगली स्लाइड में जानिए वो नाम जिसने तीन फिल्मों को फ्लॉप कर दिया है.
Source:
Bollywoodlife.com
1980 से लेकर 2008 तक टाइटल 'कर्ज' पर तीन फिल्में बन चुकी हैं मगर तीनों मूवीज लोगों की नजरों में खरी नहीं उतर पाई हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
ऋषि कपूर स्टारर फिल्म 'कर्ज' 1980 में रिलीज हुई थी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी.
Source:
Bollywoodlife.com
सनी देओल, सुनील शेट्टी और शिल्पा शेट्टी की फिल्म 'कर्ज: द बर्डन ऑफ ट्रुथ' 2002 में आई थी. यह मूवी भी फ्लॉप साबित हुई थी.
Source:
Bollywoodlife.com
हिमेश रेशमिया स्टारर फिल्म 'कर्ज' 1980 में आई 'कर्ज' का रीमेक थी. इस फिल्म ने उनके एक्टिंग करियर को खत्म कर दिया था.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: Shivangi Joshi की तरह पहनें स्टाइलिश लहंगा, दुल्हन को छोड़ आप पर ठहरेंगी निगाहें
अगली वेब स्टोरी देखें.