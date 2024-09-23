सोशल मीडिया के इन 5 स्टार्स ने ग्लैमर वर्ल्ड में बनाई जगह

Ankita Kumari Sep 23, 2024

कैरीमिनाटी इंडिया के बहुत बड़े यूट्यूबर, स्ट्रीमर और रैपर हैं।

Source: Bollywoodlife.com

कैरीमिनाटी ने फिल्म 'रनवे 36' में अपना ही किरदार निभाया था।

प्राजक्ता कोली की गिनती भारत की पॉपुलर इन्फ्लुएंसर लोगों में होती है।

प्राजक्ता ने 'मिसमैच्ड' वेब सीरीज से बॉलीवुड में एंट्री मारी थी।

फिल्म 'जुग-जुग जियो' में भी प्राजक्ता कोली नजर आईं थी।

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हर्ष बेनीवाल वेब सीरीज 'बवाल ए वेडिंग' में दिखें थे।

'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' फिल्म में भी हर्ष बेनीवाल ने एक्टिंग किया था।

वहीं, सिंगर शर्ली सेतिया फिल्म 'निकम्मा' और 'मस्का' में नजर आ चुकी हैं।

एक्ट्रेस कुशा कपिल का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है।

