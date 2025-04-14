55+ में भी जवानी गई नहीं, आज भी इतनी हसीन दिखती हैं सनी देओल की ये 8 हीरोइन

कई फिल्मों में सनी देओल की हीरोइन रही एक्ट्रेस मीनाक्षी अब 61 साल की हो चुकी हैं.Source: Bollywoodlife.com
जूही चावला ने भी सनी देओल के साथ काम किया है. एक्ट्रेस आज भी बहुत खूबसूरत और हसीन लगती हैं.Source: Bollywoodlife.com
सनी देओल के साथ कई फिल्मों में काम कर चुकी माधुरी आज भी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं. 57 की उम्र में माधुरी आज भी उतनी ही हसीन लगती हैं.Source: Bollywoodlife.com
55 साल की उम्र में भी नीलम बहुत ही खूबसूरत और शानदार दिखती हैं.Source: Bollywoodlife.com
डिंपल अब 67 साल की हो चुकी हैं. एक्ट्रेस की जोड़ी सनी देओल के साथ खूब पसंद की गई थी.Source: Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस जया प्रदा अब 63 साल की हो चुकी हैं. सनी देओल के साथ इन्होंने भी एकाध फिल्में की हैं.Source: Bollywoodlife.com
अब 67 की हो चली एक्ट्रेस अमृता सनी देओल की पहली हीरोइन हैं.Source: Bollywoodlife.com
62 साल की पूनम ने भी सनी देओल के साथ फिल्में की हैं.Source: Bollywoodlife.com
