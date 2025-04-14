55+ में भी जवानी गई नहीं, आज भी इतनी हसीन दिखती हैं सनी देओल की ये 8 हीरोइन

Mishra Rajivranjan Source: Bollywoodlife.com | Apr 14, 2025

मिनाक्षी शेषाद्रि

कई फिल्मों में सनी देओल की हीरोइन रही एक्ट्रेस मीनाक्षी अब 61 साल की हो चुकी हैं.

जूही चावला

जूही चावला ने भी सनी देओल के साथ काम किया है. एक्ट्रेस आज भी बहुत खूबसूरत और हसीन लगती हैं.

माधुरी दीक्षित

सनी देओल के साथ कई फिल्मों में काम कर चुकी माधुरी आज भी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं. 57 की उम्र में माधुरी आज भी उतनी ही हसीन लगती हैं.

नीलम कोठारी

55 साल की उम्र में भी नीलम बहुत ही खूबसूरत और शानदार दिखती हैं.

डिंपल कपाड़िया

डिंपल अब 67 साल की हो चुकी हैं. एक्ट्रेस की जोड़ी सनी देओल के साथ खूब पसंद की गई थी.

जया प्रदा

एक्ट्रेस जया प्रदा अब 63 साल की हो चुकी हैं. सनी देओल के साथ इन्होंने भी एकाध फिल्में की हैं.

अमृता सिंह

अब 67 की हो चली एक्ट्रेस अमृता सनी देओल की पहली हीरोइन हैं.

पूनम ढिल्लों

62 साल की पूनम ने भी सनी देओल के साथ फिल्में की हैं.

