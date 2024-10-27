दिवाली पर रिलीज होंगी साउथ की ये फिल्म, होगा बॉक्स ऑफिस पर धमाका

Pratibha Gaur | Oct 27, 2024

साई पल्लवी की 'अमरन' फिल्म 31 अक्टूबर को रिलीज होगी.

दुलकर सलमान 'लकी भास्कर' के साथ दिवाली पर दस्तक देंगे.1

जयम रवि की 'ब्रदर' मूवी भी दिवाली पर रिलीज होगी.

कन्नड़ फिल्म 'बघीरा' भी 31 अक्टूबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी.

आई एम कथालन' 7 नवंबर को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी.

किरण अब्बावरम की 'का' फिल्म भी 31 अक्टूबर को रिलीज होगी.

'रहस्य इदम जगत' यह फिल्म 8 नवंबर को बॉक्स ऑफिस पर उतरेगी.

'अनपोडु कनमनी' फिल्म 8 नवंबर को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी.

'श्री श्री श्री राजावरु' फिल्म भी 8 नवंबर को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होगी.

