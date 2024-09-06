इन एक्टर्स ने सरकारी नौकरी छोड़कर बॉलीवुड में मारी थी एंट्री

बॉलीवुड इंडसट्री में ऐसे कई कलाकार मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर बॉलीवुड में कदम रखा है।

आइए आज हम आपको इन एक्टर्स के नाम बताते हैं।

एक्टर राजकुमार पहले मुंबई पुलिस में सब-इंस्पेक्टर थे।

साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत फिल्मों में आने से पहले बी.टी.एस. कंडक्टर थे।

बॉलीवुड एक्टर अमोल पालेकर बैंक ऑफ इंडिया में क्लर्क थे।

इस लिस्ट में ‘एसीपी प्रद्युमन’ उर्फ श‍िवाजी साटम का नाम भी शामिल है।

देव आनंद बॉलीवुड में आने से पहले मुंबई के मिलिट्री सेंसर ऑफिस में काम करते थे।

अमरीश पुरी ने कर्मचारी बीमा निगम में बतौर क्लर्क का काम किया था।

एक्टर जॉनी वॉकर का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है।

