दीपिका पादुकोण सहित ये एक्ट्रेसेस 2024 में बनने वाली हैं मां

BollywoodLife Source: Bollywoodlife.com | Aug 20, 2024

देवोलीना भट्टाचार्जी ने खुद फोटो पोस्ट करके अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस की है।

Source: Bollywoodlife.com

दीपिका पादुकोण सितंबर में अपने बेबी को वेलकम करेंगी।

Source: Bollywoodlife.com

टीवी एक्ट्रेस दृस्टि धामी जल्द ही मां बनने वाली हैं।

Source: Bollywoodlife.com

एक्ट्रेस स्मृति खन्ना भी इस लिस्ट में शामिल हैं।

Source: Bollywoodlife.com

प्रिंस नरूला की पत्नी युविका चौधरी ने हाल ही में अपनी प्रेगनेंसी अन्नोउंस की है।

Source: Bollywoodlife.com

एक्ट्रेस मसाबा गुप्ता भी इस साल बनने वाली हैं।

Source: Bollywoodlife.com

ऋचा चड्ढा ने 16 जुलाई को प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है।

Source: Bollywoodlife.com

अमाला पॉल ने 11 जून 2024 को बेटे को जन्म दिया था।

Source: Bollywoodlife.com

यामी गौतम ने 10 मई 2024 को अपने पहले बच्चे को जन्म दिया था।

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: Anupama: रुपाली से राखी बंधवाने सेट पर पहुंचा ऑनस्क्रीन भाई, लुटाया प्यार

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.