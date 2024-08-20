दीपिका पादुकोण सहित ये एक्ट्रेसेस 2024 में बनने वाली हैं मां
Source:
Bollywoodlife.com
Aug 20, 2024
देवोलीना भट्टाचार्जी ने खुद फोटो पोस्ट करके अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस की है।
Source:
Bollywoodlife.com
दीपिका पादुकोण सितंबर में अपने बेबी को वेलकम करेंगी।
Source:
Bollywoodlife.com
टीवी एक्ट्रेस दृस्टि धामी जल्द ही मां बनने वाली हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस स्मृति खन्ना भी इस लिस्ट में शामिल हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
प्रिंस नरूला की पत्नी युविका चौधरी ने हाल ही में अपनी प्रेगनेंसी अन्नोउंस की है।
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस मसाबा गुप्ता भी इस साल बनने वाली हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
ऋचा चड्ढा ने 16 जुलाई को प्यारी सी बेटी को जन्म दिया है।
Source:
Bollywoodlife.com
अमाला पॉल ने 11 जून 2024 को बेटे को जन्म दिया था।
Source:
Bollywoodlife.com
यामी गौतम ने 10 मई 2024 को अपने पहले बच्चे को जन्म दिया था।
Source:
Bollywoodlife.com
