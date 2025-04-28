बिहार से हैं ये बॉलीवुड हसीनाएं, कुछ के नाम जानकर नहीं होगा विश्वास

सुपरस्टार शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा पटना से हैं. पिता की तरह ही सोनाक्षी भी इंडस्ट्री में नाम कमा रही हैं.Source: Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस नेहा शर्मा का जन्म बिहार के भागलपुर में हुआ था. नेहा बॉलीवुड से लेकर साउथ तक कई फिल्में कर चुकी हैं.Source: Bollywoodlife.com
बॉलीवुड की एक्ट्रेस श्वेता बसु प्रसाद का जन्म जमशेदपुर में हुआ था. उन्होंने 'मकड़ी' फिल्म से शुरुआत की थी.Source: Bollywoodlife.com
तुम बिन फिल्म से स्टार बनी एक्ट्रेस संदली सिन्हा का भी बिहार से रिश्ता है.Source: Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस नीतू चंद्रा बिहार के पटना से हैं. नीतू चंद्रा ने 'ओए लकी लकी ओए' और 'गरम मसाला' जैसी फिल्मों से नाम कमाया.Source: Bollywoodlife.com
आयशा एक्ट्रेस नेहा शर्मा की बहन हैं. आयशा ने फिल्म 'सत्यमेव जयते 2' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था.Source: Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा का जन्म बिहार के जमशेदपुर में हुआ था. प्रियंका आज बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक नाम कमा रही हैं.Source: Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!