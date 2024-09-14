बॉलीवुड के इन सितारों ने विज्ञापनों से शुरू किया था अपना करियर
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 14, 2024
एक्टिंग से पहले सलमान खान ने टीवी कमर्शियल लिम्का सॉफ्ट ड्रिंक का एड किया था।
फिल्मी दुनिया में एंट्री लेने से पहले शाहरुख खान ने पेप्सी के एड में काम किया था।
प्रीति जिंटा ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत पर्क और लिरिल साबुन के एड से की थी।
एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने अपने करियर की शुरुआत कोलगेट के एक एड से की थी।
एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है।
फिल्मी दुनिया में आने से पहले शाहिद कपूर ने मिल्क पाउडर कॉम्प्लान का एड किया था।
शाहिद कपूर के साथ आयशा टाकिया ने भी कॉम्प्लान का एड किया था।
सर्फ का एड करने के बाद एक्ट्रेस विद्या बालन को फिल्मों में मौका मिला था।
इस लिस्ट में एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन का नाम भी शामिल है।
