इन 6 बॉलीवुड स्टार्स ने खोले अपने बेडरूम सीक्रेट्स, मचा हंगामा
Ankita Kumari
| Oct 03, 2024
बॉलीवुड सितारे अपनी पर्सनल लाइफ को पब्लिकली डिस्कस करने से बचते हैं.
ऐसे कई सितारे हैं जिन्होंने अपने बेडरूम सीक्रेट्स सबके सामने उजागर किए हैं.
रणबीर कपूर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि, 'रात में अचानक आलिया पूरे बेड पर घूमने लगती हैं.'
प्रियंका चोपड़ा ने कहा था कि, 'निक जब भी सुबह सोकर उठते हैं उन्हें सबसे पहले मेरा चेहरा देखना पंसद है.'
सोनम कपूर ने एक शो में बताया था कि, 'आनंद आहूजा के पास बेड पर ज्यादा इमेजिनेशन नहीं है, और वह उन्हें वैसे ही पसंद करती हैं.'
चैट शो में बात करते हुए मीरा ने कहा था कि, ‘शाहिद एक कंट्रोल फ्रीक हैं. वो हमेशा मुझे बताते रहते हैं कि मुझे क्या करना है.’
मलाइका ने एक इंटरव्यू में बताया था कि, 'अर्जुन हर रात को मुझे बहुत ही जवान महसूस कराते हैं.'
सैफ अली खान ने एक इंटरव्यू में बताया था कि करीना कपूर बेड पर जाने से पहले टीवी देखती हैं और प्रार्थना करती हैं.
हालांकि सैफ ने कहा था कि 'मैं यह नहीं बता सकता कि बेड पर जाने से पहले करीना आखिरी काम क्या करती हैं.'
