बॉलीवुड के इन सेलेब्स की है तगड़ी फैन फॉलोइंग, इंस्टाग्राम से खूब कमाते हैं पैसे

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Oct 29, 2024

बॉलीवुड की देसी गर्ल उर्फ प्रियंका चोपड़ा के इंस्टाग्राम पर 92.1 मिलियन फॉलोवर्स हैं.

Source: Bollywoodlife.com

प्रियंका चोपड़ा इंस्टाग्राम के एक पोस्ट के लिए 3 करोड़ फीस वसूलती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

शाहरुख खान अपने इंस्टाग्राम पोस्ट से लगभग 1 करोड़ तक कमा लेते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

अमिताभ बच्चन एक पोस्ट शेयर करने के लिए 50 लाख से भी ज्यादा रुपये लेते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

एक्ट्रेस आलिया भट्ट के इंस्टाग्राम पर 85 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर्स हैं.

Source: Bollywoodlife.com

आलिया भट्ट इंस्टाग्राम के एक पोस्ट के लिए 1 करोड़ रुपये चार्ज करती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा पोस्ट शेयर करने के लिए 95 लाख से भी ज्यादा पैसे लेती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

सलमान खान एक इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए तकरीबन 90 लाख रुपये वसूलते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

वहीं, कटरीना कैफ भी इंस्टाग्राम के जरिए 1 करोड़ रुपये कमाती है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: दिवाली पर अनुपमा की जिंदगी में आएंगे ये 7 नए भूचाल

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.