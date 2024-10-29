बॉलीवुड के इन सेलेब्स की है तगड़ी फैन फॉलोइंग, इंस्टाग्राम से खूब कमाते हैं पैसे

बॉलीवुड के इन सेलेब्स की है तगड़ी फैन फॉलोइंग, इंस्टाग्राम से खूब कमाते हैं पैसे
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 29, 2024
बॉलीवुड की देसी गर्ल उर्फ प्रियंका चोपड़ा के इंस्टाग्राम पर 92.1 मिलियन फॉलोवर्स हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
प्रियंका चोपड़ा इंस्टाग्राम के एक पोस्ट के लिए 3 करोड़ फीस वसूलती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
शाहरुख खान अपने इंस्टाग्राम पोस्ट से लगभग 1 करोड़ तक कमा लेते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अमिताभ बच्चन एक पोस्ट शेयर करने के लिए 50 लाख से भी ज्यादा रुपये लेते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस आलिया भट्ट के इंस्टाग्राम पर 85 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर्स हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आलिया भट्ट इंस्टाग्राम के एक पोस्ट के लिए 1 करोड़ रुपये चार्ज करती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा पोस्ट शेयर करने के लिए 95 लाख से भी ज्यादा पैसे लेती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
सलमान खान एक इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए तकरीबन 90 लाख रुपये वसूलते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं, कटरीना कैफ भी इंस्टाग्राम के जरिए 1 करोड़ रुपये कमाती है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: दिवाली पर अनुपमा की जिंदगी में आएंगे ये 7 नए भूचाल
अगली वेब स्टोरी देखें.