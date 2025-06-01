रवीना टंडन की हेट लिस्ट में शामिल हैं ये लड़के, वजह जान हो जाएंगे हैरान
Sadhna Mishra
| May 31, 2025
बॉलीवुड की मस्त-मस्त गर्ल रवीना टंडन आज भी अपनी खूबसूरती के साथ-साथ बेबाकी के लिए भी जानी जाती हैं.
इसी बीच एक्ट्रेस का एक पुराना इंटरव्यू सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहा है.
इस वीडियो में एक्ट्रेस से उनकी पसंदीदा एक्टिविटीज और टीवी शोज के बारे में पूछा गया.
साथ ही उनस लड़कों के बारे में भी सवाल किया गया कि आखिर उन्हें किस तरह के लड़के पसंद हैं.
हमेशा की तरह रवीना इस वीडियो में भी बड़ी ही बेबाकी से इन सभी सवालों का जवाह देती नजर आई.
उन्होंने कहा कि, उन्हें लंबे, गोरे और अच्छे दिखने वाले लड़के पसंद आते हैं. साथ ही वह अच्छे व्यवहार वाले और इमानदार हों.
वहीं इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें बदबूदार और गंदी भाषा बोलने वाले लड़कों से सख्त नफरत है.
एक्ट्रेस ने धोखेबाज लड़कों को लेकर भी अपनी नाराजगी जाहिर की. उन्होंने कहा कि वो ऐसे लोगों से दूर रहती हैं.
रवीना ने इस दौरान यह भी बताया कि उन्हें नींद लेना बहुत पसंद है और ये उनकी रोज की जरूरत है.
